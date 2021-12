La ‘piccola Mowgli’ selezionata per un corso avanzato di danza | l’incredibile storia della piccola Karina

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Aveva stupito il mondo quando nel 2014,Chikitova, allora di 4 anni, era stata trovata dopo due settimane in una foresta siberiana infestata da lupi e orsi. Il ritrovamento le era valso il soprannome diMowgli‘. Leggi anche -> Muore schiacciato da uno scenario in teatro: la drammatica morte di un ballerino 38enne – VIDEO Laaveva seguito suo padre all’internopericolosa foresta siberiana, ma lui non si era accorto di essere seguito dalla figlioletta.si trovava assieme al suo cane, Naida, quando si è persa all’internoforesta. Il cane è partito per cercare aiuto e laè stata ritrovata dopo due settimane.dormiva su un letto di erba ...