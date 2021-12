I neo, ex, post fascisti di Atreju e la surreale strategia di Letta (Di lunedì 13 dicembre 2021) La storia infinita del fascismo italiano, quello attuale e grottesco ed erede tragicomico di quello storico, è stata svelata ad Atreju, alla festa politica di Fratelli d’Italia ispirata fin dal nome al protagonista di un polpettone fantasy per adolescenti, in particolare per adolescenti rimasti tali una volta diventati personalità politiche. Alla kermesse dei vecchi patrioti (i nuovi patrioti, secondo una celebre definizione del Corriere della Sera, sarebbero invece quelli che dai Cinquestelle a D’Alema hanno sventato il tentativo di riforma costituzionale di Renzi), ha partecipato il segretario del Pd Enrico Letta con uno slancio di apertura agli avversari inaspettato da chi predica il campo largo ma non risponde a Carlo Calenda, da chi offre cena e pernottamento strategico ai populisti a Cinquestelle ma vuole annientare quel che è rimasto del renzismo, da chi – ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 dicembre 2021) La storia infinita del fascismo italiano, quello attuale e grottesco ed erede tragicomico di quello storico, è stata svelata ad, alla festa politica di Fratelli d’Italia ispirata fin dal nome al protagonista di un polpettone fantasy per adolescenti, in particolare per adolescenti rimasti tali una volta diventati personalità politiche. Alla kermesse dei vecchi patrioti (i nuovi patrioti, secondo una celebre definizione del Corriere della Sera, sarebbero invece quelli che dai Cinquestelle a D’Alema hanno sventato il tentativo di riforma costituzionale di Renzi), ha partecipato il segretario del Pd Enrico Letta con uno slancio di apertura agli avversari inaspettato da chi predica il campo largo ma non risponde a Carlo Calenda, da chi offre cena e pernottamento strategico ai populisti a Cinquestelle ma vuole annientare quel che è rimasto del renzismo, da chi – ...

Ultime Notizie dalla rete : neo post Libia: quelle elezioni così vicine e così lontane La speranza del rappresentante Onu, il neo - dimissionario Jan Kubis, era si effettuassero nello ... non si vuol prendere atto che la Libia del post - Gheddafi è uno Stato fallito, dove a farla da ...

Costruzioni, Ferrari (Associazione Is): 'Siamo su buona strada verso digitale e sostenibilità' 'E poi, a partire dal 2015, parecchie università italiane organizzano annualmente dei master post - universitari, di primo e secondo livello, rivolti sia a neo - laureati sia a figure già inserite ...

