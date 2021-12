Golden Globe 2022, l’analisi delle nomination: sarà l’anno di Belfast? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il commento alle nomination ai Golden Globe 2022: Belfast e Il potere del cane in cima all'elenco dei candidati in un'edizione che ha rispettato i pronostici della vigilia. Belfast, il racconto di formazione autobiografico di Kenneth Branagh ambientato durante i Troubles irlandesi, e Il potere del cane, gelido melodramma familiare a sfondo western diretto da Jane Campion dal romanzo di Thomas Savage, sono i due capofila delle nomination ai Golden Globe 2022: sette candidature a testa per i due titoli che, a giudicare dalle premesse, faranno la parte del leone nell'awards season attualmente in corso, mentre Netflix può festeggiare il suo lauto bottino di ben ventisette nomination (di cui ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il commento alleaie Il potere del cane in cima all'elenco dei candidati in un'edizione che ha rispettato i pronostici della vigilia., il racconto di formazione autobiografico di Kenneth Branagh ambientato durante i Troubles irlandesi, e Il potere del cane, gelido melodramma familiare a sfondo western diretto da Jane Campion dal romanzo di Thomas Savage, sono i due capofilaai: sette candidature a testa per i due titoli che, a giudicare dalle premesse, faranno la parte del leone nell'awards season attualmente in corso, mentre Netflix può festeggiare il suo lauto bottino di ben ventisette(di cui ...

