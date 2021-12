Eutanasia: finita discussione generale alla Camera, tempi lunghi per ritorno in aula (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – alla Camera dei deputati è stata “rinviata ad altra seduta”, come ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, la discussione della proposta di legge sul fine vita. Esauriti gli interventi della discussione generale, l’iter del provvedimento è adesso nelle mani della Conferenza dei capigruppo, che periodicamente deve definire il calendario dei lavori della Camera. Ma per il ritorno in aula della legge sul fine vita si prospettano tempi lunghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) –dei deputati è stata “rinviata ad altra seduta”, come ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, ladella proposta di legge sul fine vita. Esauriti gli interventi della, l’iter del provvedimento è adesso nelle mani della Conferenza dei capigruppo, che periodicamente deve definire il calendario dei lavori della. Ma per ilindella legge sul fine vita si prospettano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

