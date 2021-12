Esplosione a Ravanusa | si aggrava il bilancio delle vittime | continua la ricerca dei dispersi sotto le macerie

(Di lunedì 13 dicembre 2021): siildel disastro avvenuto sabato notte nel centro abitato del Comune dell’Agrigentino in cui risultavano disperse ancora 6 persone. Ai 3 morti accertati nell’immediatezza della tragedia si aggiungono 4 deceduti che sarebbero stati individuati tra ledai Vigili del fuoco, impegnati da ore in una drammatica corsa contro il tempo nelladi sopravvissuti. All’appello mancherebbero ancora 3 persone.: siilSono 100 i Vigili del fuoco impegnati nelle difficili operazioni di soccorso a, dopo ...

I Vigili del fuoco hanno ritrovato i resti di quattro dei sei dispersi. I cadaveri erano sotto le macerie di una delle palazzine di quattro piani crollata nel paese in provincia di Agrigento in ...I soccorritori hanno trovato altri quattro corpi senza vita sotto le macerie dell'edificio oggetto dell'di. Il bilancio dell'verificatasi aè salito a sette vittime dopo che nella notte i Vigili del Fuoco hanno ritrovato quattro corpi senza vita . I cadaveri erano ...Il silenzio della sera e poi il boato dell’esplosione: sono le immagini del disastro di via Trilussa, a Ravanusa, riprese dalle telecamere di ...Una tragedia immane a due settimane dal Natale. Un boato spaventoso che sventra tre edifici, ne danneggia diversi altri e lascia solo fiamme, macerie e dispersi. La tranquillità di ...