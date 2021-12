Csm, il procuratore De Raho è a favore del sorteggio: “Penso sia il metodo migliore per evitare interferenze o condizionamenti” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il miglior metodo per scegliere i componenti del Consiglio superiore della magistratura? Secondo Federico Cafiero De Raho è il sorteggio. “Credo che una riforma sia necessaria e su questo sono tutti d’accordo. Penso però che la modalità più lineare e più obiettiva per comporre il Consiglio sarebbe quella del sorteggio, che esclude la possibilità di interferenze da parte di chiunque. Mi è chiaro che il quadro porta in altra direzione: si vuole modificare la situazione, ma non nella direzione del sorteggio“, dice il procuratore nazionale antimafia in un’intervista a La Stampa. “Continuo a pensare, però, che il sorteggio corrisponda esattamente alla capacità del magistrato medio. Non mi scandalizzerei, anzi credo che sarebbe la modalità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il migliorper scegliere i componenti del Consiglio superiore della magistratura? Secondo Federico Cafiero Deè il. “Credo che una riforma sia necessaria e su questo sono tutti d’accordo.però che la modalità più lineare e più obiettiva per comporre il Consiglio sarebbe quella del, che esclude la possibilità dida parte di chiunque. Mi è chiaro che il quadro porta in altra direzione: si vuole modificare la situazione, ma non nella direzione del“, dice ilnazionale antimafia in un’intervista a La Stampa. “Continuo a pensare, però, che ilcorrisponda esattamente alla capacità del magistrato medio. Non mi scandalizzerei, anzi credo che sarebbe la modalità ...

