Covid | Ronzulli Fi | ‘no vax ricoverati sottraggono posti letto a altri malati’

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “C’è purtroppo uno zoccolo duro di popolazione che continua a rifiutare i vaccini, oltretutto a causa di teorie assurde. A questo proposito è opportuno ricordare che per ogni postooccupato da chi contrae il, magari perché non vaccinato, si sottrae la possibilità di un ricovero a un malato oncologico o con altre patologie, a una persona che necessita di un intervento o che ha avuto un incidente”. Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a ‘Mattino 5’ su Canale 5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Virologi schizofrenici,spara a zero sulAltro elemento da non sottovalutare è l'importanza della vaccinazione anche nei Paesi poveri. 'Questo virus cambia molto rapidamente - prosegue ...'Dall'inizio dovevamo parlare tutti con la stessa voce - ha detto la- Adesso dobbiamo cercare di convincere i dubbiosi e anche il super green pass è un modo per introdurre un obbligo ...La differenza è sostanziale e si sente anche sul numero dei decessi che un anno fa era dieci volte maggiore". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a ‘Mattino ...Roma, 13 dic "C'è purtroppo uno zoccolo duro di popolazione che continua a rifiutare i vaccini, oltretutto a causa di teorie assurde. A questo proposito è oppor ...