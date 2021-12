Bufera Uomini e Donne, Roberta sceglie e si prende un bel no. Scoppia il panico in studio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anticipazioni Uomini e Donne, “Roberta sceglierà lui e riceverà un bel no”. Il web impazza. Le Anticipazioni Uomini e Donne rivelano che Roberta è pronta a fare la sua scelta nelle prossime puntate, ma secondo il web da chi riceverà un no? Anticipazioni Uomini e Donne, Roberta sceglie e riceve un no Le anticipazioni di Uomini e Donne di qualche giorno fa hanno rivelato che Andrea Nicole ha fatto la sua scelta, facendola ricadere su Ciprian. I due si sono presentati insieme in puntata raccontando cos’era successo il giorno prima e che lei aveva preso la sua decisione. Il loro gesto e il fatto di non averlo comunicato subito alla redazione che si erano visti ha ... Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anticipazioni, “rà lui e riceverà un bel no”. Il web impazza. Le Anticipazionirivelano cheè pronta a fare la sua scelta nelle prossime puntate, ma secondo il web da chi riceverà un no? Anticipazionie riceve un no Le anticipazioni didi qualche giorno fa hanno rivelato che Andrea Nicole ha fatto la sua scelta, facendola ricadere su Ciprian. I due si sono presentati insieme in puntata raccontando cos’era successo il giorno prima e che lei aveva preso la sua decisione. Il loro gesto e il fatto di non averlo comunicato subito alla redazione che si erano visti ha ...

