Anna Moroni è di nuovo nonna, felice presenta il suo nipotino (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anna Moroni è al settimo cielo, è diventata di nuovo nonna e sui social presenta il suo ultimo nipotino, il più piccolo. E’ nato il piccolo Wad Antonio, un nome davvero particolare e Anna Moroni spiega che i genitori hanno scelto il nome dei nonni; infatti il marito di Annina si chiama Tonino, Antonio. La gioia della maestra in cucina è immensa ed è con i suoi follower che ha voluto condividere un momento così importante della sua vita, certa che a tantissimi farà piacere vedere il suo bellissimo nipotino. Sono tantissimi infatti gli auguri che Anna Moroni sta ricevendo. E’ nato Wad Antonio, il nipotino di Anna Moroni “Gioia è…. Un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021)è al settimo cielo, è diventata die sui socialil suo ultimo, il più piccolo. E’ nato il piccolo Wad Antonio, un nome davvero particolare espiega che i genitori hanno scelto il nome dei nonni; infatti il marito di Annina si chiama Tonino, Antonio. La gioia della maestra in cucina è immensa ed è con i suoi follower che ha voluto condividere un momento così importante della sua vita, certa che a tantissimi farà piacere vedere il suo bellissimo. Sono tantissimi infatti gli auguri chesta ricevendo. E’ nato Wad Antonio, ildi“Gioia è…. Un ...

