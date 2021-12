Anche la figlia del primo astronauta è andata in orbita, ma il prezzo del biglietto è top secret (Di lunedì 13 dicembre 2021) Di padre in figlia. Alan Shepard è passato alla storia per essere il primo astronauta statunitense a volare nello spazio, uno dei magnifici sette scelti dalla NASA nell’aprile del 1959 nell’ambito del programma Mercury. Fu lanciato nel 1961 da un razzo Redstone in una traiettoria di volo suborbitale a un’altitudine di 116 miglia (circa 186 km). Ora è toccato alla figlia. Successo per la missione Blue Origin NS-19 – Adobe StockA 60 anni dallo storico volo di papà, Laura Shepard Churchley è stata una fra sei persone a compiere il viaggio a bordo di un’astronave commerciale lanciata dalla compagnia spaziale Blue Origin, di proprietà di Jeff Bezos. I passeggeri sono stati brevemente in grado di sperimentare la gravità zero sul volo suborbitale, lanciato da Blue Origin, ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Di padre in. Alan Shepard è passato alla storia per essere ilstatunitense a volare nello spazio, uno dei magnifici sette scelti dalla NASA nell’aprile del 1959 nell’ambito del programma Mercury. Fu lanciato nel 1961 da un razzo Redstone in una traiettoria di volo suble a un’altitudine di 116 miglia (circa 186 km). Ora è toccato alla. Successo per la missione Blue Origin NS-19 – Adobe StockA 60 anni dallo storico volo di papà, Laura Shepard Churchley è stata una fra sei persone a compiere il viaggio a bordo di un’astronave commerciale lanciata dalla compagnia spaziale Blue Origin, di proprietà di Jeff Bezos. I passeggeri sono stati brevemente in grado di sperimentare la gravità zero sul volo suble, lanciato da Blue Origin, ...

