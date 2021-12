Alberto Matano completamente sconvolto : è accaduto tutto in diretta! (Di lunedì 13 dicembre 2021) La trasmissione di venerdì 10 dicembre 2021 è stata una puntata molto particolare di La vita in diretta. Nello specifico, questa puntata ha subito un momento di forte tensione e preoccupazione causato da un furto, trasmessi in diretta da una corrispondente della trasmissione. Ma di cosa stiamo parlando? Cos'è successo? Facciamo alcune precisazioni. Doveva essere un episodio normale e tranquillo de La Vita di Diretta, ma il risultato è stato completamente diverso. Nello specifico, la giornalista Filomena Leone in collegamento da un paese in Veneto, divenuto il centro dell'attenzione di cronaca e media a causa di diverse rapine nelle ville nei giorni scorsi ha subito un furto. Dopo la presentazione e trasmissione del servizio, Alberto Matano ha spiegato al pubblico cosa fosse successo in questo paese nei giorni scorsi, il conduttore in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 13 dicembre 2021) La trasmissione di venerdì 10 dicembre 2021 è stata una puntata molto particolare di La vita in diretta. Nello specifico, questa puntata ha subito un momento di forte tensione e preoccupazione causato da un furto, trasmessi in diretta da una corrispondente della trasmissione. Ma di cosa stiamo parlando? Cos'è successo? Facciamo alcune precisazioni. Doveva essere un episodio normale e tranquillo de La Vita di Diretta, ma il risultato è statodiverso. Nello specifico, la giornalista Filomena Leone in collegamento da un paese in Veneto, divenuto il centro dell'attenzione di cronaca e media a causa di diverse rapine nelle ville nei giorni scorsi ha subito un furto. Dopo la presentazione e trasmissione del servizio,ha spiegato al pubblico cosa fosse successo in questo paese nei giorni scorsi, il conduttore in ...

