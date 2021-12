Vicente Fernández morto a 81 anni: addio al cantante messicano (Di domenica 12 dicembre 2021) Vicente “Chente” Fernández è deceduto questa mattina, domenica 12 dicembre: ci ha lasciati ad 81 anni il leggendario cantante messicano. È morto questa mattina il celebre cantante messicano Vicente “Chente” Fernández, all’età di 81 anni. via InstagramLa triste notizie è data condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale (@ Vicentefdez) nel quale viene spiegato che il suo decesso è avvenuto domenica 12 dicembre alle ore 6:15. Il post si conclude con un sentito ringraziamento al suo pubblico: “Grazie per continuare ad applaudire, grazie per continuare a cantare”. Vicente Fernández: carriera de El Rey de la Canción ... Leggi su ck12 (Di domenica 12 dicembre 2021)“Chente”è deceduto questa mattina, domenica 12 dicembre: ci ha lasciati ad 81il leggendario. Èquesta mattina il celebre“Chente”, all’età di 81. via InstagramLa triste notizie è data condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale (@fdez) nel quale viene spiegato che il suo decesso è avvenuto domenica 12 dicembre alle ore 6:15. Il post si conclude con un sentito ringraziamento al suo pubblico: “Grazie per continuare ad applaudire, grazie per continuare a cantare”.: carriera de El Rey de la Canción ...

RosaSanchezMen1 : Ni uno se libra, ni uno…?? - choskocrispiz : En el piso con canciones de Vicente Fernández jajsjsjdjsjjsjsj - SanchezLucer : @nicola_di_bari Ci rammarichiamo per la delicata morte del cantante Vicente Fernandez, riposa in pace. - stephaniec_17 : RT @mellamomariana_: Vicente Fernandez really passed away, mi familia esta de luto?????? - gaaraelarenoso : ayer alguien de esta red social dijo que hoy se moría Vicente Fernández jsjsjsjsksjsjsjsjjsjssjjssjjsks q brujo -

Musica: è morto Vicente Fernández, il re delle Rancheras La Sicilia Il cantante e attore messicano, soprannominato 'il re delle Rancheras', è morto oggi 12 dicembre in un ospedale di Guadalajara all'età di 81 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia.