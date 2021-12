Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 dicembre 2021)DEL 12 DICEMBREORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA GIUSEPPE CUTRUPI E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA. CODE ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE TIVOLI. SULL’APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO NEI DUE SENSI. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONENORD, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE A1 MILANO- NAPOLI. LA VETTURA SI TROVA ALL’ALTEZZA DEL KM 16 CIRCA. RICORDIAMO INOLTRE, CHE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA RESTERÀ IN VIGORE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI ...