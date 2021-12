Verona-Atalanta in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 12 dicembre 2021) Gli scaligeri di Tudor ospitano i bergamaschi di Gasperini nella 17ª giornata di Serie A: dove vedere Verona-Atalanta Il Verona di Igor Tudor ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 17ª giornata della Serie A 2021/2022. Gli scaligeri sono decimi in classifica con 23 punti, i bergamaschi occupano la 4ª posizione a quota 34. Verona-Atalanta: la partita si giocherà domenica 12 dicembre nello scenario dello Stadio Marco Antonio Bentegodi con fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere il match sarà il signor Marco Di Bello di Brindisi. Verona-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Gli scaligeri di Tudor ospitano i bergamaschi di Gasperini nella 17ª giornata di Serie A:vedereIldi Igor Tudor ospita l’di Gian Piero Gasperini nella 17ª giornata della Serie A 2021/2022. Gli scaligeri sono decimi in classifica con 23 punti, i bergamaschi occupano la 4ª posizione a quota 34.: la partita si giocherà domenica 12 dicembre nello scenario dello Stadio Marco Antonio Bentegodi con fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere il match sarà il signor Marco Di Bello di Brindisi.sarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in direttasul pc collegandosi al sito ...

