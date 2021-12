Spalletti: «Non abbiamo saputo esprimere qualità, abbiamo avuto poca lucidità nelle scelte» (Di domenica 12 dicembre 2021) Al termine di Napoli-Empoli 0-1, ai microfoni di Dazn l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. «Non abbiamo saputo esprimere qualità quando c’era da far male e da incidere, quando li abbiamo chiusi nell’area di rigore, abbiamo avuto poca lucidità nelle scelte, anche perché in questo momento molti stringono i denti e ci vorrebbe l’episodio che gira a favore e invece continua ad andare nella direzione opposta, come per Zielinski, che sono stato costretto a cambiare dopo 10 minuti perché gli è iniziato a far male il petto e non ho provato a tenerlo ancora in campo perché avevo il dubbio potesse succedere qualcosa. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Al termine di Napoli-Empoli 0-1, ai microfoni di Dazn l’allenatore del Napoli, Luciano. «Nonquando c’era da far male e da incidere, quando lichiusi nell’area di rigore,, anche perché in questo momento molti stringono i denti e ci vorrebbe l’episodio che gira a favore e invece continua ad andare nella direzione opposta, come per Zielinski, che sono stato costretto a cambiare dopo 10 minuti perché gli è iniziato a far male il petto e non ho provato a tenerlo ancora in campo perché avevo il dubbio potesse succedere qualcosa. ...

