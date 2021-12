Sassuolo Lazio 0-1 LIVE | ci prova Frattesi | attento Strakosha

(Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Inizia il primo tempo 6? GOL DELLA– Zaccagni servito con i tempi giusti in area di rigore da Pedro batte Consigli per lo 0-1 12? Occasione– da dentro l’area si gira e calcia Scamacca, salva16? Tiro– buona azione corale che porta al tiro Raspadori, murato da Acerbi 25? Palo del– Scamacca riceve spalle alla ...

Advertising

IFTVofficial : ZACCAGNI GOOOOOL, JUST 7 MINUTES IN LAZIO LEAD SASSUOLO 1-0 - FAMerkezi : Sassuolo 0-1 Lazio (ILK YARI SONUCU) - Gazzetta_it : Si va al riposo, Sassuolo-Lazio 0-1 - infoitsport : Napoli - Empoli e Sassuolo - Lazio: le formazioni ufficiali - infoitsport : Sassuolo - Lazio live - 12 dicembre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Lazio

Commenta per primo Mattia Zaccagni ha segnato contro ilcon la maglia delladopo aver già fatto gol a loro ad agosto con il Verona: è il primo giocatore a segnare in 2 partite contro lo stesso avversario in questa stagione nei cinque ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 1 MOVIOLA 1 ...Nella Lazio c'è Akpa Akpro dal primo minuto in mezzo al campo, fuori Luis Alberto. : Alessio Dionisi. Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, ...statistiche. Terza rete di Mattia Zaccagni contro il Sassuolo in questa Serie A dopo la doppietta realizzata lo scorso agosto con la maglia del Verona: l'attaccante biancoceleste è il primo giocatore ...