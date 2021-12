Advertising

amnestyitalia : #PatrickZaki e i rischi del ritorno sui social: importante segnalare i profili falsi - channeldraw : Zaki, la panchina ci sarà: il sindaco @matteolepore accoglie la proposta del @corrierebologna. L’iniziativa dopo la… - Tg3web : I genitori di Giulio Regeni esprimono felicità per la liberazione di Patrick Zaki, ma dall'Egitto aspettano ancora… - fabiofabbretti : Patrick Zaki a Che Tempo Che Fa #CTCF - HuffPostItalia : Patrick Zaki ospite a 'Che tempo che fa' -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Il mio Mario come Regeni e": ne è convinta Anna Motta , la madre di Mario Paciolla , il cooperante italiano morto in circostanze ancora tutte da chiarire nel suo alloggio a San Vicente del Caguan in Colombia il 15 ...A 4 giorni dalla scarcerazione ufficiale,aumenta i suoi interventi sui social: dopo Twitter, il primo post Facebook. A 4 giorni dalla scarcerazione ufficiale,non si stanca di gridare alla libertà sui social ...Fabio Fazio annuncia la presenza di Patrick Zaki in trasmissione nella puntata di domenica 12 dicembre, a pochi giorni dalla sua liberazione ...Patrick Zaki dopo quasi due anni è stato scarcerato. Dopo la vicenda di Giulio Regeni, in Italia, e non solo, abbiamo seguito la vicenda di Patrick con molta apprensione e paura. Subito c’è stato un i ...