Parma-Perugia 1-1: Sgarbi riprende Inglese, parità al Tardini (Di domenica 12 dicembre 2021) La Serie B ha mandato in archivio, in questo inizio di domenica, una delle partite di questo settimo giorno della settimana. Parma-Perugia, sfida dal sapore antico di massima serie, si è conclusa sul pareggio con le due formazioni che si spartiscono la posta in palio al termine di una partita emozionante e tirata. I padroni di casa emiliani continuano il loro momento negativo rincorrendo la vittoria: nelle ultime cinque, i crociati hanno pareggiato per ben quattro volte e perso in un’occasione. La classifica, adesso, non sorride: quindicesimo posto per i ducali che si allontanano dalla zona playoff. Zona che, invece, conoscono bene gli ospiti umbri che riprendono l’incontro e si assestano in ottava posizione con uno score di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque: ecco cosa è successo. Parma-Perugia: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) La Serie B ha mandato in archivio, in questo inizio di domenica, una delle partite di questo settimo giorno della settimana., sfida dal sapore antico di massima serie, si è conclusa sul pareggio con le due formazioni che si spartiscono la posta in palio al termine di una partita emozionante e tirata. I padroni di casa emiliani continuano il loro momento negativo rincorrendo la vittoria: nelle ultime cinque, i crociati hanno pareggiato per ben quattro volte e perso in un’occasione. La classifica, adesso, non sorride: quindicesimo posto per i ducali che si allontanano dalla zona playoff. Zona che, invece, conoscono bene gli ospiti umbri che riprendono l’incontro e si assestano in ottava posizione con uno score di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque: ecco cosa è successo.: ...

