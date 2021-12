Non toccate Amazon, nostra dea dell’accessibile (Di domenica 12 dicembre 2021) Giù le mani da Amazon. Antipatizzanti: astenersi dal rompere le palle all’industria clou di questo secolo, o della prima metà del secolo. Amazon è un’amichevole intrusa, una compagna di vita, una performance eccezionale, che ti raggiunge ovunque con la rete delle reti più efficace mai esistita, ribassa i prezzi, eccita i consumi, informa, seleziona il possibile, ti cerca, ti suggerisce, ti aiuta, garantisce spedizioni per ogni dove e in tempi più che ragionevoli, ti tira fuori da un potenziale isolamento, è decisiva in tempi di libertà e ancora più decisiva in tempi di pandemia, di lockdown, di difficoltà sociali, vale cento sindacati, vale un tesoro con i suoi pacchi statuari e simbolici, altro che la Campbell di Warhol, qui è roba classica, da atleta di Mirone, da trasfigurazione fidiaca, Auguste Rodin e i suoi borghesi, Canova, la Pietà di Bezos. ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 12 dicembre 2021) Giù le mani da. Antipatizzanti: astenersi dal rompere le palle all’industria clou di questo secolo, o della prima metà del secolo.è un’amichevole intrusa, una compagna di vita, una performance eccezionale, che ti raggiunge ovunque con la rete delle reti più efficace mai esistita, ribassa i prezzi, eccita i consumi, informa, seleziona il possibile, ti cerca, ti suggerisce, ti aiuta, garantisce spedizioni per ogni dove e in tempi più che ragionevoli, ti tira fuori da un potenziale isolamento, è decisiva in tempi di libertà e ancora più decisiva in tempi di pandemia, di lockdown, di difficoltà sociali, vale cento sindacati, vale un tesoro con i suoi pacchi statuari e simbolici, altro che la Campbell di Warhol, qui è roba classica, da atleta di Mirone, da trasfigurazione fidiaca, Auguste Rodin e i suoi borghesi, Canova, la Pietà di Bezos. ...

