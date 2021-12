Napoli-Empoli, Zielinski sostituito per problemi respiratori | Serie A News (Di domenica 12 dicembre 2021) Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha lasciato il terreno di gioco a causa di alcuni problemi di natura respiratoria Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Piotr, centrocampista del, ha lasciato il terreno di gioco a causa di alcunidi natura

Advertising

EmpoliCalcio : ???????? ???????? 0-1 #NapoliEmpoli VINCIAMO NOI! VINCIAMO NOI!! VINCIAMO NOI!!! L'Empoli espugna il Maradona, un gol di… - OptaPaolo : 30 - Il Napoli ha tentato 30 conclusioni questa sera contro l'Empoli: da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05… - CBSSportsGolazo : Empoli beats Napoli. Sassuolo comes back and beats Lazio. Serie A, where magic happens ??. - AlaminT5 : @mhmhalhajri @IFTVofficial Napoli are above Empoli - Alessandrolux : Napoli-Empoli 0-1 - IL NOTIZIARIO DI ALESSANDRO LUGLI -