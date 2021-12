Milan alla ricerca di un difensore, ecco i nomi sul taccuino dei dirigenti! (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo l’infortunio al ginocchio di Kjaer, il Milan è alla ricerca di un difensore per sostituire il danese. Come riporta Gianluca Di Marzio, il Milan valuta due strade: la prima più onerosa ma che rappresenterebbe anche un investimento per il futuro, la seconda low cost. Kjaer, Milan La prima strada porterebbe a Botman del Lille, giovane difensore olandese che tanto bene sta facendo nel campionato francese. La seconda strada invece, porterebbe a Sarr e Christensen del Chelsea e Nikola Milenkovic della Fiorentina. La dirigenza rossonera è a lavoro in queste ore per pianificare le strategie di mercato. Dovranno decidere se puntare su un giocatore acquistandolo a titolo definitivo oppure se prendere un calciatore a titolo temporaneo. Dunque, ore calde in ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo l’infortunio al ginocchio di Kjaer, ildi unper sostituire il danese. Come riporta Gianluca Di Marzio, ilvaluta due strade: la prima più onerosa ma che rappresenterebbe anche un investimento per il futuro, la seconda low cost. Kjaer,La prima strada porterebbe a Botman del Lille, giovaneolandese che tanto bene sta facendo nel campionato francese. La seconda strada invece, porterebbe a Sarr e Christensen del Chelsea e Nikola Milenkovic della Fiorentina. La dirigenza rossonera è a lavoro in queste ore per pianificare le strategie di mercato. Dovranno decidere se puntare su un giocatore acquistandolo a titolo definitivo oppure se prendere un calciatore a titolo temporaneo. Dunque, ore calde in ...

Advertising

Udinese_1896 : #UdineseMilan 1-1 96' - Finisce qui la partita. Pareggio amaro per i bianconeri, soltanto un errore in disimpegno… - romeoagresti : Occhio alla variabile girone di ritorno (non più canonico), con un gennaio di fuoco: Napoli, Roma, Udinese e Milan;… - OptaPaolo : 2000 - Oggi sono 2000 giorni consecutivi che Gian Piero Gasperini è alla guida dell'Atalanta: tra gli allenatori di… - ArmandaGelsomin : RT @MilanNewsit: MN - Milan, tante assenze in attacco: il Primavera Nasti sarà aggregato alla Prima Squadra - milan_corner : L'unica possibilità per Verstappen è che hamilton si faccia male ed entri bakayoko alla guida -