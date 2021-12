Lo fermano e sta guidando senza patente: durante il controllo scoprono che è un pusher (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel corso di un normale controllo da parte degli uomini della Polizia di Stato è stato scoperto un pusher grazie al fatto che guidava sprovvisto di patente: sequestrate ingenti quantità di droga e denaro contante Si trovava alla guida senza patente e grazie a questo è stato smascherato dagli uomini della Polizia di Stato, che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel corso di un normaleda parte degli uomini della Polizia di Stato è stato scoperto ungrazie al fatto che guidava sprovvisto di: sequestrate ingenti quantità di droga e denaro contante Si trovava alla guidae grazie a questo è stato smascherato dagli uomini della Polizia di Stato, che L'articolo NewNotizie.it.

