LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: partono Klaebo e Bolshunov, momentaneamente primo Pralong (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 Partiti Klaebo, Coradazzi e Kolshunov. 12.00 Meno di tre minuti e cominceranno la loro gara sia Klaebo che Bolshunov. 11.58 Salvadori settimo dopo 3 km, 12?9 di ritardo dall’elvetico. 11.57 Occhio al tedesco Friedrich Moch, che insidia il primato di Pralong: tra i due, ai 3 km, il distacco è di appena 2?1. 11.56 Candide Pralong è sempre primo, anche ai 5 km, 11:26.4. 11.55 Gardener sesto ai 3 km, 14? da Pralong; nel frattempo, Savadori ai 2.2 è settimo. 11.52 Ai 3 km Fanton è sesto, 20? di ritardo dal primo tempo del padrone di casa Candide Pralong. 11.50 Partito anche Giandomenico Salvadori; per il prossimo azzurro bisognerà attendere Martin Coradazzi ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Partiti, Coradazzi e Kolshunov. 12.00 Meno di tre minuti e cominceranno la loro gara siache. 11.58 Salvadori settimo dopo 3 km, 12?9 di ritardo dall’elvetico. 11.57 Occhio al tedesco Friedrich Moch, che insidia il primato di: tra i due, ai 3 km, il distacco è di appena 2?1. 11.56 Candideè sempre, anche ai 5 km, 11:26.4. 11.55 Gardener sesto ai 3 km, 14? da; nel frattempo, Savadori ai 2.2 è settimo. 11.52 Ai 3 km Fanton è sesto, 20? di ritardo daltempo del padrone di casa Candide. 11.50 Partito anche Giandomenico Salvadori; per il prossimo azzurro bisognerà attendere Martin Coradazzi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: brutta caduta per Lara Gut-Behrami Shiffrin in testa - #alpino… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SuperG #StMoritz Meravigliosa #Curtoni, che si piazza alle spalle della #Brignone e davanti a… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: subito un tempone di Mikaela Shiffrin - #alpino #SuperG #Moritz… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SuperG #StMoritz Grande prestazione della #Brignone che chiude davanti a #Shiffrin e #Goggia! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Brutta caduta, per fortuna senza gravi conseguenza, per la #GutBehrami, vincitrice ieri, nel… -