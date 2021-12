Live Inter-Cagliari 1-0 | Lautaro segna di testa

(Di domenica 12 dicembre 2021) La rincorsa dell'alladella classifica potrebbe concludersi oggi, con una vittoria sul, terzultimo in campionato e molto desideroso di punti per riuscire a uscire almeno per...

Allo stadio Meazza, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,e Cagliari si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiCagliari 0 - 0 MOVIOLA Fischio ...Appuntamento nel quale l'Italia può vantare due squadre, la Juventus e l', complice le eliminazioni di Milan ed Atalanta, che non sono riuscite a giocarsi al meglio la chance di un insperato ...La rincorsa dell'Inter alla testa della classifica potrebbe concludersi oggi, con una vittoria sul Cagliari, terzultimo in campionato e molto desideroso di punti per riuscire a uscire almeno ...La rincorsa dell'Inter alla testa della classifica potrebbe concludersi oggi, con una vittoria sul Cagliari, terzultimo in campionato e molto desideroso di punti per riuscire a uscire almeno ...