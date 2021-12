Le notizie di scienza della settimana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza

Internazionale

" Questa campagna vaccinale è stato un referendum sulla fiducia nella, e in Emilia - ... La newsletter del Corriere di Bologna Se vuoi restare aggiornato sulledi Bologna e dell'Emilia - ...Distinguerevere, verosimili e false è diventato sempre più difficile, e quali conseguenze ...(come dimostra il proliferare delle teorie complottistiche e no vax contro le ragioni della...Il si alle vaccinazioni pediatriche e la "previsione" su quando finirà del professor Remuzzi: “La scienza non è la Bibbia, non credete a chi ha certezze” ...Esce il volume “Tutti a casa“ (Tralerighe) con storie e memorie di internati militari della Lucchesia, catturati dopo l’8 settembre 1943 ...