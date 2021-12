Il triste sabato di Povia costretto a rinunciare alla piazza no-vax a causa del Covid (Di domenica 12 dicembre 2021) Convinto contestatore dei vaccini, diventato una delle voci del movimento No Green pass, il cantautore Povia è risultato positivo al Covid e ha dovuto disdire i suoi impegni nella piazza di Genova di ieri. “Sono positivo con carica bassa, sto bene”. Così, secondo quanto riportato dal sito Genova24, il cantautore, avrebbe annunciato ieri in un messaggio inviato agli organizzatori la sua assenza all’evento genovese contro il green pass in piazza della Vittoria dove era atteso nel pomeriggio. Secondo lo stesso sito, riporta l’Adnkronos, gli organizzatori avrebbero sentito l’artista, le cui posizioni contro il vaccino per il Covid sono note da tempo. “Non era in formissima ma siamo tranquilli”, avrebbe raccontato una delle organizzatrici allo stesso sito. Nel frattempo, Povia dal ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Convinto contestatore dei vaccini, diventato una delle voci del movimento No Green pass, il cantautoreè risultato positivo ale ha dovuto disdire i suoi impegni nelladi Genova di ieri. “Sono positivo con carica bassa, sto bene”. Così, secondo quanto riportato dal sito Genova24, il cantautore, avrebbe annunciato ieri in un messaggio inviato agli organizzatori la sua assenza all’evento genovese contro il green pass indella Vittoria dove era atteso nel pomeriggio. Secondo lo stesso sito, riporta l’Adnkronos, gli organizzatori avrebbero sentito l’artista, le cui posizioni contro il vaccino per ilsono note da tempo. “Non era in formissima ma siamo tranquilli”, avrebbe raccontato una delle organizzatrici allo stesso sito. Nel frattempo,dal ...

