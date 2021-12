Festa di Natale una serata per Telethon 2021 ospiti di stasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Festa di Natale una serata per Telethon 2021 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 12 dicembre 2021)diunaper...

Advertising

ilariacapua : Oggi i miei #Grazie a chi si vaccina sono oltre 400mila e sono per tutti quelli che sono andati a vaccinarsi ieri.… - HuffPostItalia : Spagna, 68 medici del reparto di terapia intensiva positivi al Covid dopo una festa di Natale - Corriere : In Spagna 68 medici della terapia intensiva di Malaga sono risultati positivi dopo una festa di Natale - MiyakeEau : RT @NICOLADURBANO: @MiyakeEau Tanto, si sa, Natale è la festa, per antonomasia, dell’ipocrisia. - SettenewsWeb : Si svolge quest’oggi, domenica 12 dicembre, a San Giorgio su Legnano una particolare festa di Natale, organizzata d… -