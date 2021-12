Eleonora Abbagnato, nessuna differenza tra i suoi bambini e le figlie di Balzaretti (Di domenica 12 dicembre 2021) La famiglia di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti non è una famiglia allargata, le figlie adolescenti di suo marito sono per lei esattamente come i due figli nati dal loro matrimonio. A Verissimo la meravigliosa ballerina ricorda quali furono le prime parole dell’ex calciatore al loro primo incontro. Le disse che era padre, che aveva due figlie e che non voleva entrare nel gossip. La Abbagnato rimase perplessa ma in pochissimo tempo capì l’amore del suo fidanzato per le sue bambine così piccole. Era lui che si occupava delle figlie, le portava anche sul campo, giocava con loro, le coccolava tanto. Federico ed Eleonora sono una coppia bellissima, insieme da 12 anni, grazie anche all’amore che la Abbagnato è riuscita ad avere per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 dicembre 2021) La famiglia die Federiconon è una famiglia allargata, leadolescenti di suo marito sono per lei esattamente come i due figli nati dal loro matrimonio. A Verissimo la meravigliosa ballerina ricorda quali furono le prime parole dell’ex calciatore al loro primo incontro. Le disse che era padre, che aveva duee che non voleva entrare nel gossip. Larimase perplessa ma in pochissimo tempo capì l’amore del suo fidanzato per le sue bambine così piccole. Era lui che si occupava delle, le portava anche sul campo, giocava con loro, le coccolava tanto. Federico edsono una coppia bellissima, insieme da 12 anni, grazie anche all’amore che laè riuscita ad avere per ...

Advertising

AlessandraTofi : Eleonora abbagnato riferendosi a suo marito 'il nostro segreto è stato stare lontani ma vicini con il cuore, scappa… - creeestina : Per me Eleonora Abbagnato e Elenoire Casalegno saranno sempre la stessa persona - kingoftheheart : @EliseiNicole A parte la controfigura uscita male dell'uomo mascherato! Ma sono i culturisti di oggi, busto da Schw… - tra_silenzi : Io come Eleonora Abbagnato ogni volta che Alex canta #amici21 - SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv ospiti @MetaErmal #LinaSastri #PatriziaPellegrino @myrtamerlino @MarcoTardelli82 @Gerry_Scotti… -