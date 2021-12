Crollo Urss, Khotinenko: “Una tragedia che ci è apparsa come commedia” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Tutti i miei film sono in un certo senso stati definiti dal Crollo dell’Unione sovietica e trent’anni dopo ricordo ancora ogni singolo momento di quel periodo, del 1991”, testimonia, in una intervista all’Adnkronos, il regista Vladimir Khotinenko, per il quale, “in quei giorni, sembrava che nulla stesse davvero accadendo”. La fine dell’Urss “è stata una grande tragedia, ma è apparsa come una commedia, una commedia molto triste, ma una commedia”, sottolinea l’autore di diversi film storici fra cui, appunto, “commedia patriottica”. Nel 1991 Khotinenko era impegnato sul set di questo film, la cui trama viene scritta giorno per giorno, in funzione della cronaca politica, degli avvenimenti che i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) “Tutti i miei film sono in un certo senso stati definiti daldell’Unione sovietica e trent’anni dopo ricordo ancora ogni singolo momento di quel periodo, del 1991”, testimonia, in una intervista all’Adnkronos, il regista Vladimir, per il quale, “in quei giorni, sembrava che nulla stesse davvero accadendo”. La fine dell’“è stata una grande, ma èuna, unamolto triste, ma una”, sottolinea l’autore di diversi film storici fra cui, appunto, “patriottica”. Nel 1991era impegnato sul set di questo film, la cui trama viene scritta giorno per giorno, in funzione della cronaca politica, degli avvenimenti che i ...

Ultime Notizie dalla rete : Crollo Urss L''ingresso dell'Ucraina nella Nato visto con gli occhi di Mosca Una dichiarazione, questa, che riflette la strategia statunitense di allargamento della Nato ad Est adoperata all'indomani del crollo dell'Urss, nel 1991. Facile a farsi con Paesi tradizionalmente ...

Putin minaccia l'Ucraina pensando all'ex impero sovietico ...in scena il crollo dell'Unione Sovietica. In un prezioso libro - testimonianza Andrej Gracev, ultimo portavoce di Michail Gorbaciov in quei giorni folli di dicembre, racconta "il giorno in cui l'Urss ...

Crollo Urss, Khotinenko: "Una tragedia che ci è apparsa come commedia" Adnkronos L''ingresso dell'Ucraina nella Nato visto con gli occhi di Mosca La pretesa del presidente russo è che la Nato non si espanda ancora più ad Est. Una cornice, questa, definita dal crollo dell’Urss e dall’estensione della Nato ad Est, ovvero la causa dell’attuale ina ...

Stoltenberg vs Mosca: "Russia ritorni alla diplomazia in Ucraina" Parla, infatti, a quanto riporta Agi, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Chiediamo alla Russia di tornare alla diplomazia. Sul dossier Ucraina, infatti, si pronuncia anche il segretar ...

