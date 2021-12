Covid, positivo il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa (Di domenica 12 dicembre 2021) Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è risultato positivo al test per il Covid e accusa soltanto 'sintomi lievi'. Il capo di Stato ha completato il ciclo vaccinale, è in isolamento e ha delegato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilè risultatoal test per ile accusa soltanto 'sintomi lievi'. Il capo di Stato ha completato il ciclo vaccinale, è in isolamento e ha delegato ...

