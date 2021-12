Ballando con le Stelle 16, Arisa commenta la sua svolta sensuale: “Non mi vergogno più della mia femminilità” (Di domenica 12 dicembre 2021) Arisa è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 16. Ad accompagnarla in questo viaggio c’è il suo maestro Vito Coppola, col quale sembra esserci uno speciale feeling. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, l’artista ha ammesso che tra loro c’è uno splendido rapporto ma, per ora, non si può parlare di una storia d’amore: Al momento c’è una bella amicizia. Vito è un ragazzo sensibile, creativo, un artista vero. Ma io ho 39 anni, lui 29… E poi, si sa, una cosa è la vita nello show, un’altra la vita di tutti i giorni. Negli ultimi mesi si è molto parlato della svolta erotica della cantante che, anche nella trasmissione di Milly Carlucci, sta dimostrando grande sensualità e complicità di coppia col suo maestro. Il mio corpo è uno strumento di libertà. Ho avuto uno sviluppo ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 dicembre 2021)è una delle concorrenti dicon le16. Ad accompagnarla in questo viaggio c’è il suo maestro Vito Coppola, col quale sembra esserci uno speciale feeling. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, l’artista ha ammesso che tra loro c’è uno splendido rapporto ma, per ora, non si può parlare di una storia d’amore: Al momento c’è una bella amicizia. Vito è un ragazzo sensibile, creativo, un artista vero. Ma io ho 39 anni, lui 29… E poi, si sa, una cosa è la vita nello show, un’altra la vita di tutti i giorni. Negli ultimi mesi si è molto parlatoeroticacantante che, anche nella trasmissione di Milly Carlucci, sta dimostrando grande sensualità e complicità di coppia col suo maestro. Il mio corpo è uno strumento di libertà. Ho avuto uno sviluppo ...

