Ultime Notizie Roma del 11-12-2021 ore 07 | 10

nuovo Picco per la parte andata in Italia non si superano i 20000 contagi dal 3 aprile quanto riguarda i morti che sono stati 118 bisogna risalire al 28 maggio 7 regioni province autonome superano la soglia del 10% per l'occupazione di posti letto covid nelle terapie Intensive Calabria friuli-venezia Giulia Liguria Marche Bolzano Trento Veneto parte il 16 dicembre la somministrazione del primo milioni di dosi di vaccino destinati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni di prenotazione la governatrice di New York Katie Holmes di fronte all'aumento dei pagine lo stato introdotto nuovamente l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso la norma scatterà da lunedì 13 dicembre due almeno fino al 15 gennaio 2022 per chi trasgredisce ci sono molte fino adollari rischio di sanzioni

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Omicidio a Napoli, 35enne ucciso con dieci colpi di pistola a Ponticelli Omicidio di camorra a Ponticelli: un uomo di 35 anni, Gennaro Matteo , nato a Cercola e residente a Portici, è stato ucciso in un agguato con dieci colpi di arma da fuoco. Portato d'urgenza dall'...

Vaccino ai bambini, gli effetti 'indesiderati' più frequenti: dolore al braccio, febbre e sonnolenza Dolore al braccio, sonnolenza e qualche linea di febbre che, in poche ore, passa. Sono questi i sintomi più diffusi che potrebbero riscontrarsi tra i bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni. La ...

Coronavirus oggi.Gran Bretagna: oltre 58mila contagi, è record da gennaio Il Sole 24 ORE Reyer, ora Phillip è un rebus e la stagione diventa delicata come è accaduto nelle ultime stagioni: 5 vittorie nelle prime 10 giornate, come un anno fa (in 9 gare) e come nel 2019-2020, quando il quintetto di De Raffaele era impeccabile al Taliercio (5-0 ...

Inflazione Usa come nell'82. Wall Street temeva peggio L'accelerazione impressa dal carovita negli ultimi 12 mesi è infatti la più rapida dagli anni '50, e le probabilità che nei prossimi mesi diventi a doppia cifra non vanno scartate a priori. Un guaio ...

