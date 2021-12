Strongpity | una nuova versione del malware terrorizza i notepad

(Di sabato 11 dicembre 2021) : cosa fare per prevenire l’attacco al proprio pc. Il nuovocui bisogna fare molta attenzione (Pixabay)Assolutamente importante per evitare l’attacco di virus al proprio pc è scaricare sempre i software dai siti ufficiali. In molti però non seguono questo suggerimento e ciò è dimostrato dall’ampia diffusione del. Gli esperti di Minerva Labs hanno scoperto che unavariante è nascosta nell’installer della popolare applicazione++ distribuita tramite siti di terze parti. Scopriamo insieme di cosa di tratta. LEGGI ANCHE >>> Netflix, indiscrezione bomba: sarà gratis su Android, ladelAttenzione al nuovo...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Strongpity una

Cyber Security 360

Questo ovvio suggerimento non viene recepito da tutti, come dimostra la diffusione del malware. Gli esperti di Minerva Labs hanno scoperto chenuova variante è stata nascosta nell'...Questo ovvio suggerimento non viene recepito da tutti, come dimostra la diffusione del malware. Gli esperti di Minerva Labs hanno scoperto chenuova variante è stata nascosta nell'...Una nuova variante del malware StrongPity è stata scoperta nell'installer di Notepad++ 8.1.7 distribuito tramite siti non ufficiali.