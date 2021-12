Snowboard | vittorie Ruka Hirano e di Cai Xuetong nell’halfpipe

(Di sabato 11 dicembre 2021) A Copper Mountain (Stati Uniti) è calato il sipario per quanto riguarda la Coppa del Mondo di, specialità halfpipe. Nelle due gare in programma, per uomini e donne, le emozioni non sono mancate di certo. Nella prova maschile il giapponeseha ottenuto il miglior punteggio di 89.25. Una vittoria sul filo di lana per il classe 2002 nipponico che ha preceduto lo svizzero Jan Scherrer (88.50) e il giapponese Yuto Totsuka (87.75).quindi al comando della classifica generale. Tra le donne è stata la cinese Caia centrare il bersaglio grosso. L’asiatica è stata l’unica ad abbattere il muro degli 80 punti, realizzando 80.50 e precedendo la giapponese Sena Tomita (76.00) e la spagnola Queralt Castellet (70.50). Cai, dunque, in vetta alla graduatoria complessiva di Coppa del ...

Grazie alle tre vittorie in tre giorni a Lake Louise, è diventata la prima sciatrice italiana di sempre a fare ... l'altra campionessa olimpica ma di snowboard cross. Grazie al loro sorriso e al loro ...

A Copper Mountain (Stati Uniti) è calato il sipario per quanto riguarda la Coppa del Mondo di snowboard, specialità halfpipe. Nelle due gare in programma, per uomini e donne, le emozioni non sono manc ...