Qui è solo una bambina, oggi compie 24 anni ed è un volto popolare: la riconoscete? (Di sabato 11 dicembre 2021) Questa bambina bionda con gli occhi azzurri ed i boccoli oggi è una bellissima ragazza di 24 anni ed è un volto popolare. Ecco di chi si tratta. La bambina nella foto sopra è una delle donne più popolari della televisione italiana. La sua notorietà è data da un programma di grande successo di Rai 1. Infatti si tratta di una delle ballerine di Ballando con le stelle, lo show che va in onda sulla rete ammiraglia il sabato sera. L’avete riconosciuta? Se la guardate bene capirete che non è cambiata tantissimo. Si tratta infatti di Lucrezia Lando, la maestra di Andrea Iannone e vincitrice della trasmissione lo scorso anno con l’attore Gilles Rocca. Ha vinto la prima volta davanti ad Alessandra Mussolini e Paolo Conticini. Andrea Iannone, l’ex di Belen: squalifica di 4 ... Leggi su chenews (Di sabato 11 dicembre 2021) Questabionda con gli occhi azzurri ed i boccoliè una bellissima ragazza di 24ed è un. Ecco di chi si tratta. Lanella foto sopra è una delle donne più popolari della televisione italiana. La sua notorietà è data da un programma di grande successo di Rai 1. Infatti si tratta di una delle ballerine di Ballando con le stelle, lo show che va in onda sulla rete ammiraglia il sabato sera. L’avete riconosciuta? Se la guardate bene capirete che non è cambiata tantissimo. Si tratta infatti di Lucrezia Lando, la maestra di Andrea Iannone e vincitrice della trasmissione lo scorso anno con l’attore Gilles Rocca. Ha vinto la prima volta davanti ad Alessandra Mussolini e Paolo Conticini. Andrea Iannone, l’ex di Belen: squalifica di 4 ...

