Palazzina crolla dopo una esplosione | disastro a Ravunusa

Una bombola di gas è esplosa in unaa Ravanusa, in provincia di Agrigento, e l'edificio di quattro piani è collassato. Ci sarebbero diverse persone sotto le macerie. L'esplosione è avvenuta in via Galileo Galilei. I vigili del ...di Redazione Online Unadi 4 piani è crollata a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Il sindaco: "È un disastro, chiunque possa dare una mano lo faccia" Unadi 4 piani è crollata nella serata di sabato in unadi via Galileo Galilei a Ravanusa , in provincia di Agrigento . A causare il crollo sarebbe stata l'esplosione di una bombola . ...La tragedia in diretta. E’ da poco crollato un palazzo a Ravanusa, per una esplosione e il sindaco, Carmelo D’Angelo, lancia il suo appello: “C’è stato un disastro, faccio un appello in ...Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa (Agrigento) causando il crollo di uno stabile di 4 piani. Nello scoppio coinvolti più edifici. Ci sarebbero diverse ...