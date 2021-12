Liga 2021/2022, il Siviglia non si ferma più: Athletic sconfitto e seconda posizione (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Siviglia di Julen Lopetegui conferma costantemente di essere una delle candidate per il titolo in Liga spagnola. Se titolo non sarà, Papu Gomez e compagni lotteranno certamente sino agli ultimi istanti di campionato per un posto in Champions League. Questo è quello che deriva dalla vittoria contro l’Athletic Bilbao di Marcelino al San Mames: 0-1 firmato da Thomas Delaney. Prestazione come spesso capita solida del Siviglia, alla seconda vittoria consecutiva dopo la significativa affermazione casalinga sul Villareal. Dopo la resa di misura al cospetto del Real Madrid, attualmente capolista, il Siviglia non si è perso d’animo e ha ripreso la corsa verso la conquista della Liga; successo di un certo livello sul complesso campo ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildi Julen Lopetegui concostantemente di essere una delle candidate per il titolo inspagnola. Se titolo non sarà, Papu Gomez e compagni lotteranno certamente sino agli ultimi istanti di campionato per un posto in Champions League. Questo è quello che deriva dalla vittoria contro l’Bilbao di Marcelino al San Mames: 0-1 firmato da Thomas Delaney. Prestazione come spesso capita solida del, allavittoria consecutiva dopo la significativa afzione casalinga sul Villareal. Dopo la resa di misura al cospetto del Real Madrid, attualmente capolista, ilnon si è perso d’animo e ha ripreso la corsa verso la conquista della; successo di un certo livello sul complesso campo ...

