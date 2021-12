Lazio, la probabile formazione anti - Sassuolo: Luis Alberto ko (Di sabato 11 dicembre 2021) FORMELLO - Luis Alberto non ce la fa e rimane a Roma. Il Mago della Lazio fuori per problemi muscolari, già ieri non si era allenato. La rifinitura odierna conferma i guai fisici, niente da fare. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021) FORMELLO -non ce la fa e rimane a Roma. Il Mago dellafuori per problemi muscolari, già ieri non si era allenato. La rifinitura odierna conferma i guai fisici, niente da fare. ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, la probabile formazione anti-Sassuolo: Luis Alberto ko: Il Mago non recupera e lascia Sarri nei guai a centr… - LALAZIOMIA : Lazio, la probabile formazione anti-Sassuolo: Luis Alberto ko - fisco24_info : Variante Omicron Italia, primo caso in Liguria: La paziente non è ricoverata e ha pochi sintomi. Probabile caso nel… - StreetNews24 : La paziente non è ricoverata e ha pochi sintomi. Probabile caso nel Lazio - ilpodsport : #Calcio Lazio, la probabile formazione anti-Galatasaray: dubbio Immobile #ilpodsport -