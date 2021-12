Inter, pronto un colpo per Inzaghi! Può arrivare a gennaio (Di sabato 11 dicembre 2021) L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale con un conseguente piccolo incasso monetario, potrebbe regalarsi un nuovo acquisto. Nel corso della sessione invernale di calciomercato i nerazzurri, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbero provare il colpo Nandez. Il centrocampista del Cagliari piace al club meneghino già dalla scorsa estate. Nandez centrocampista Cagliari Un ostacolo per il passaggio dell’uruguaiano all’Inter potrebbe essere la clausola rescissoria di 36 milioni di euro presente sul suo contratto. Beppe Marotta spera di ricevere uno sconto da parte della società sarda, che da parte sua (vista la situazione di classifica) difficilmente lascerà partire uno dei pezzi pregiati. Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) L’di Simone Inzaghi, dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale con un conseguente piccolo incasso monetario, potrebbe regalarsi un nuovo acquisto. Nel corso della sessione invernale di calciomercato i nerazzurri, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbero provare ilNandez. Il centrocampista del Cagliari piace al club meneghino già dalla scorsa estate. Nandez centrocampista Cagliari Un ostacolo per il passaggio dell’uruguaiano all’potrebbe essere la clausola rescissoria di 36 milioni di euro presente sul suo contratto. Beppe Marotta spera di ricevere uno sconto da parte della società sarda, che da parte sua (vista la situazione di classifica) difficilmente lascerà partire uno dei pezzi pregiati.

