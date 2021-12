Funerali Wertmuller | applausi e commozione nella Chiesa degli Artisti

(Di sabato 11 dicembre 2021) Lacrime eallaa Roma per idi Lina, scomparsa giovedì all'età di 93 anni. In tanti hanno voluto portare l'ultimo saluto alla regista, da Giancarlo ...

Agenzia_Ansa : Si terranno alle 11:30 alla Chiesa degli Artisti di Roma, i funerali di Lina Wertmuller, la regista scomparsa il 9… - fanpage : Giancarlo Giannini, attore feticcio di Lina Wertmuller, ha letto la poesia La goccia ai suoi funerali e, rotto dall… - Corriere : Giannini ricorda Wertmuller: «Grande donna e regista, senza di lei non avrei fatto nulla»

Lacrime e applausi alla chiesa degli artisti a Roma per idi Lina, scomparsa giovedì all'età di 93 anni. In tanti hanno voluto portare l'ultimo saluto alla regista, da Giancarlo Giannini a Cinzia Th Torrini fino a Giuliana De Sio ed ...Senza di lei non avrei fatto nulla io' così l'attore Giancarlo Giannini ha voluto ricordare la regista Lina Wertmüller arrivando alla Chiesa degli Artisti di Roma per iFunerali di Lina Wertmüller, la commozione di Rita Pavone e la poesia di Giancarlo Giannini: "Che piccola cosa una vita..." [VIDEO] ...Applausi e commozione, celebrità e gente comune per l'ultimo saluto a Lina Wertmuller. «Senza Lina sarei rimasto un perito tecnico. Lei mi ha plasmato come pongo. Con lei ho fatto ...