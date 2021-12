Firenze: chiuso 5 giorni locale di piazza Strozzi. Assembramenti e senza mascherine (Di sabato 11 dicembre 2021) Dovrà restare chiuso per cinque giorni il Colle Bereto di Firenze, in piazza Strozzi. Lo stop temporaneo è stato disposto dalla polizia dopo che la notte scorsa, durante alcuni controlli, gli agenti hanno riscontrato la violazione delle norme per il contenimento dell'epidemia Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 dicembre 2021) Dovrà restareper cinqueil Colle Bereto di, in. Lo stop temporaneo è stato disposto dalla polizia dopo che la notte scorsa, durante alcuni controlli, gli agenti hanno riscontrato la violazione delle norme per il contenimento dell'epidemia Covid L'articolo proviene daPost.

Firenze, in troppi e senza mascherina: chiuso per 5 giorni il Colle Bereto

