F1 oggi, GP Abu Dhabi 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 in chiaro (Di sabato 11 dicembre 2021) oggi sabato 11 dicembre si disputano le qualifiche del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Yas Marina. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, su una pista particolarmente veloce e dove la massima categoria automobilistica è ormai di casa. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DEL GP DI ABU Dhabi DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 Si preannuncia un nuovo rovente testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due piloti in lotta per la conquista del titolo iridato: l'alfiere della Mercedes e l'uomo della Red Bull si fronteggeranno a viso aperto, attenzione alla possibile intrusione di ...

