«Era da intubare prima ma ha rifiutato». Grave Mauro, no vax in radio a “La Zanzara” (Di domenica 12 dicembre 2021) Maurizio Buratti, di Mantova, si vantava di un blitz al supermercato con 38 di febbre e senza mascherina: ora è ricoverato in terapia intensiva e lotta per la vita all’ospedale di Verona Leggi su corriere (Di domenica 12 dicembre 2021) Maurizio Buratti, di Mantova, si vantava di un blitz al supermercato con 38 di febbre e senza mascherina: ora è ricoverato in terapia intensiva e lotta per la vita all’ospedale di Verona

Advertising

LapioUrbano : @Corriere Era sano e lo volevano intubare.... Per 9000 € al giorno li andrei a prendere a casa. - Michele_Arnese : Al momento la terza notizia più importante nel mondo per il - hiboss_hiboss : RT @VfrLuca: @system64738 Intubare un manichino: potenza della medicina post-burionica. Per favore ridatemi il cerusico di medievale memori… - RenzoValentini2 : RT @AdmiralReloade1: Sono un uomo che deve per forza soffrire, mi ricordo tutto ed è un male, alla fine della prima ondata aprile 2020, tut… - LPincia : RT @AdmiralReloade1: Sono un uomo che deve per forza soffrire, mi ricordo tutto ed è un male, alla fine della prima ondata aprile 2020, tut… -