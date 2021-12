Dott. Ruggiero: “Maschera pronta in 48h, ma prima dovrà sparire il gonfiore” (Di sabato 11 dicembre 2021) Aggiornamenti sulla Maschera per Victor Osimhen, il Dottor Ruggiero informa: “Sarà pronta in 48 ore, ma prima dovrà sparire del tutto il gonfiore”. Secondo quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 11 dicembre 2021) Aggiornamenti sullaper Victor Osimhen, ilorinforma: “Saràin 48 ore, madel tutto il”. Secondo quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

