DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi LIVE | griglia di partenza | Verstappen in pole davanti a Hamilton!

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’IMPEDING DI LEWIS HAMILTON A MAZEPIN. NESSUNA PENALITA’ 15.13 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per la gara di domani alle ore 14.00. Speriamo di vivere un Gran Premio memorabile. Un saluto sportivo. 15.11è autorizzato a toccare ferro, tuttavia, dal 2015 in avanti, ad Abuha sempre vinto chi partiva dalla-position… 15.10 Per la Ferrari una qualifica discreta, con Sainz che ha vinto il confronto diretto con Leclerc. La scuderia di Maranello non si attendeva un Norris così in alto. 15.09 Stupisce il 3° posto di Norris con la McLaren, grande sorpresa di giornata. Flop per Bottas, appena sesto: domani non potrà aiutare Hamilton nella sfida iridata, almeno nelle battute iniziali. 15.08 La sensazione è che la Red Bull abbia ...