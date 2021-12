Curling | Preolimpico 2021 | l’Italia femminile parte con una sconfitta | il Giappone si impone per 11-6

(Di sabato 11 dicembre 2021)non inizia nel miglior modo possibile ildi. La nostra Nazionale è statadalper 11-6 nell’incontro d’apertura del torneo di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), dove vengono messi in palio gli ultimi tre pass per i Giochi, le azzurre hanno perso contro un’avversaria diretta nella corsa verso la conquista dei biglietti a cinque cerchi. Il cammino si fa indubbiamente in salita per il quartetto tricolore, ma nulla è ancora compromesso visto che siamo soltanto in apertura del round robin: bisognerà arrivare nelle prime quattro posizioni, su novecipanti, per provare a volare in Asia tra un paio di mesi (la prima si qualifica direttamente, seconda e ...

L'Italia non inizia nel miglior modo possibile il preolimpico di curling femminile. La nostra Nazionale è stata sconfitta dal Giappone per 11-6 nell'incontro d'apertura del torneo di qualificazione al ...
I risultati e le classifiche del torneo Preolimpico 2021 di curling, in programma a Leeuwarden. Grandissima opportunità per gli azzurri di conquistare uno degli ultimi pass disponibili per i Giochi di ...