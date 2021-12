Covid, Italia nel limbo verso Natale. "Baci e abbracci restano un pericolo" (Di sabato 11 dicembre 2021) Pregliasco: "Scelte di limitazioni alla socialità sarebbero giustificabili". Ma in teoria di qui al 15 gennaio tutto è già deciso di GIOVANNI ROSSI Leggi su quotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Pregliasco: "Scelte di limitazioni alla socialità sarebbero giustificabili". Ma in teoria di qui al 15 gennaio tutto è già deciso di GIOVANNI ROSSI

Advertising

Adnkronos : Oltre 20mila contagi e 118 morti in un giorno in Italia, il virus torna ai livelli di aprile. #covid - fattoquotidiano : Covid, l’infermiera prima vaccinata d’Italia: “No vax? Non avete conosciuto la paura vera, quella che abbiamo prova… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 21.042 nuovi casi con 565.077 tamponi e 96 morti #coronavirus - Serenel73 : RT @AnnaCatwomen76: @boni_castellane Tipo questi, coppia di vaccinati raffreddati vanno cmq a mangiare la pizza con gli amici, e la nonnina… - Atreju2021 : RT @isabellarauti: ?? Ad #Atreju21 con altri 2 dibattiti importanti: “Punto di domanda. Le risposte che mancano sull’arma della vaccinazione… -