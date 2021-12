Australian Open: Pierre-Hugues Herbert è il primo non vaccinato a disertare (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivato il primo forfait di un non vaccinato in vista degli Australian Open che, come confermato dal direttore del torneo Craig Tiley, saranno off limits per chi non avrà completato il ciclo vaccinale. In attesa della mossa di Novak Djokovic, il campione di doppio Pierre-Hugues Herbert ha dichiarato che non andrà in Australia. Australian Open: chi seguirà Herbert? Intervistato dal giornale francese L’Alsace, Herbert ha fatto sapere che il viaggio a Melbourne non era contemplata come opzione, avendo preso la decisione personale di non vaccinarsi. Una decisione che a novembre non aveva ancora preso e che, come sottolineato dallo stesso campione francese, comporta non pochi problemi: «Non so ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivato ilforfait di un nonin vista degliche, come confermato dal direttore del torneo Craig Tiley, saranno off limits per chi non avrà completato il ciclo vaccinale. In attesa della mossa di Novak Djokovic, il campione di doppioha dichiarato che non andrà in Australia.: chi seguirà? Intervistato dal giornale francese L’Alsace,ha fatto sapere che il viaggio a Melbourne non era contemplata come opzione, avendo preso la decisione personale di non vaccinarsi. Una decisione che a novembre non aveva ancora preso e che, come sottolineato dallo stesso campione francese, comporta non pochi problemi: «Non so ...

