Vino | Coldiretti | dall’Unione Europea tasse ed etichetta shock come per le sigarette

Bergamo. "È una visione del tutto irrealistica assimilare l'abuso sregolato di superalcolici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione come la birra e il Vino, due prodotti che per noi sono l'emblema di uno stile di vita "lento", attento all'equilibrio psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi". È quanto afferma il presidente della Coldiretti Bergamo Alberto Brivio nel sottolineare che la relazione dell'Europarlamento "colpisce ingiustamente il Vino Made in Italy che ha conquistato la leadership in Europa per produzione ed esportazioni con un fatturato record di 12 miliardi nel 2021". Le aziende vitivinicole bergamasche, che rappresentano una parte significativa dell'economia agricola e turistica provinciale, stanno seguendo con apprensione l'evolversi della vicenda che ...

