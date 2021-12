The Matrix Awakens | una nuova esperienza interattiva

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Negli anni la tecnologia ha compiuto enormi passi in avanti. Innovazione, progresso e perfezionamento sono stati i motori propulsori di quella che può essere considerata un’autentica rivoluzione, i cui effetti, però, tarderanno un po’ a farsi vedere. Ad ogni modo, un piccolo assaggio di ciò che ci riserverà il futuro ci è stato dato con la presentazione di The, un’che sfida i canoni della virtualità. Thein Unreal Engine 5, quando virtualità e realtà si incontrano La celebre saga cinematograficanon smette di stupire. Dopo il successo dei primi tre lungometraggi, Lana Wachowski è pronta a tornare con un nuovo ed entusiasmante quarto capitolo che riporta Keanu Reeves e Carrie Ann-Moss sul grande schermo. Ma non è tutto, perché ...

All'origine delle cuffie per la realtà avanzata Ci sono poi le cuffie per la realtà avanzata, accessori fondamentali in, Neuromancer , Johnny Mnemonic e diventate popolari durante la ...Ai Game Awards, oltre alla clip citata, è stato presentato ancheAwakens: An Unreal Engine 5 Experience , tech demo del nuovo motore grafico che può essere fruita sia su PlayStation 5 che ...Matrix, il classico di fantascienza con Keanu Reeves, torna nei cinema dal 13 al 15 dicembre: ecco le sale che lo avranno in programmazione.Keanu Reeves recita dal 1985 ed ha interpretato, ad oggi, quasi settanta ruoli cinematografici. Durante una recente intervista rilasciata ad Esquire per promuovere l'imminente sequel The Matrix Resurr ...